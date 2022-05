Concert de Printemps au Théâtre Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Concert de Printemps au Théâtre Montreuil, 13 mai 2022, Montreuil. Concert de Printemps au Théâtre Place du Général de Gaulle Montreuil

2022-05-13 – 2022-05-13

Place du Général de Gaulle Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Concert de Printemps

Théâtre de Montreuil-sur-Mer

Vendredi 13 mai à 20h30

——————————–

Les Chanterelles du Bras d’Or et du Pays de Montreuil vous invite à un nouveau Concert de Printemps le 13 mai 2022. Entrée gratuite – Pour tous

La vente des programmes sera reversée à l’Ukraine. derveauxamalia@hotmail.fr Concert de Printemps

Théâtre de Montreuil-sur-Mer

Vendredi 13 mai à 20h30

——————————–

Les Chanterelles du Bras d’Or et du Pays de Montreuil vous invite à un nouveau Concert de Printemps le 13 mai 2022. Entrée gratuite – Pour tous

La vente des programmes sera reversée à l’Ukraine. Place du Général de Gaulle Montreuil

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse Place du Général de Gaulle Ville Montreuil lieuville Place du Général de Gaulle Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Concert de Printemps au Théâtre Montreuil 2022-05-13 was last modified: by Concert de Printemps au Théâtre Montreuil Montreuil 13 mai 2022

Montreuil