Concert de printemps Aixe-sur-Vienne, mardi 26 mars 2024.

Concert de printemps Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Divertissez-vous au cours de la semaine en venant écouter et encourager

les chorales aixoise et limougeaude La Bell’Avventura et Barbachoeurs.

Des chants profanes et sacrés seront proposés à partir de 20h30.

Avec, à la direction de la Bell’Avventura, Françoise Gaillard, et au piano, A. Metelin.

Venez passer un bon moment en compagnie de ces deux groupes vocaux qui ont souhaité marqué l’arrivée du printemps par ce moment très convivial au coeur du centre culturel Jacques Prévert.

Participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26 22:30:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert de printemps Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Val de Vienne