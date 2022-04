Concert de printemps à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Concert de printemps à Aumale Aumale, 28 mai 2022, Aumale. Concert de printemps à Aumale Aumale

2022-05-28 – 2022-05-28

Aumale Seine-Maritime Concert Printanier de l’harmonie d’Aumale et de sa chorale

Ils ont choisi de vous interpréter des morceaux sur le thème des dessins animés Pixar.

20h30 – Halle au beurre

Entrée gratuite.

Infos : 06 02 37 32 45 (Marianne Bayeux) Concert Printanier de l’harmonie d’Aumale et de sa chorale

Ils ont choisi de vous interpréter des morceaux sur le thème des dessins animés Pixar.

20h30 – Halle au beurre

Entrée gratuite.

Infos : 06 02 37 32 45 (Marianne Bayeux) +33 6 02 37 32 45 Concert Printanier de l’harmonie d’Aumale et de sa chorale

Ils ont choisi de vous interpréter des morceaux sur le thème des dessins animés Pixar.

20h30 – Halle au beurre

Entrée gratuite.

Infos : 06 02 37 32 45 (Marianne Bayeux) Aumale

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Ville Aumale lieuville Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Concert de printemps à Aumale Aumale 2022-05-28 was last modified: by Concert de printemps à Aumale Aumale Aumale 28 mai 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime