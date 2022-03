Concert de Printemps – 50ème raconteur de pays Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas EUR 10 Pour fêter leur 50ème membre, les raconteurs de Pays 47 organisent le concert de Printemps à l’auditorium de Prayssas.

JS BACH – MONTEVERDI – MENDELSSOHN interprétés par Pauline Chabert, Sophie Brouilhounat, Margot Fillol et Yohan Arbona +33 6 74 01 73 75 Pour fêter leur 50ème membre, les raconteurs de Pays 47 organisent le concert de Printemps à l’auditorium de Prayssas.

