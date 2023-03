Concert de printemps 2023 Théâtre Les Arts Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

2023-03-19 16:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Saône-et-Loire Concert de printemps de l’Orchestre d’harmonie de Cluny.

Concert de printemps de l'Orchestre d'harmonie de Cluny.

Un programme varié vous sera présenté. En deuxième partie, concert de l'Orchestre d'harmonie de Louhans. harmonie.cluny@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/harmonie-municipale-de-cluny/evenements/concert-de-printemps-2023

