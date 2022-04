Concert de printemps

Concert de printemps, 15 mai 2022, . Concert de printemps

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15 A la salle du rex de Sourdeval. Entrée libre. Harmonie "Eléfanfare" de Sourdeval et ensemble de cuivres de Noues de Sienne.

