Concert de présentation de saison 2022 L’alpilium, 5 mars 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

1re partie Charlie Rock’n Rolling quartet « Blues du Bayou » Charlie Olympe piano-vocal Philippe Olivier Cadart trombone Christian Billon contrebasse Didier Marteau batterie L’orchestre Charlie’s Rock and Rollin’ a le plaisir de présenter, en avant première, « Blues du Bayou » Une évocation musicale qui met à l’honneur le style Rhythm & Blues de la Nouvelle Orléans 2e partie Akpé Motion joue Gainsbourg « Je t’aime moi non plus » Alain Brunet trompette Jean Gros guitare Mike Armoogum basse Pascal Bouterin batterie Spectacle composé pour l’essentiel de chansons des années 80. De Sorry Angel à Je t’aime moi non plus en passant par Aux enfants de la chance, Love on the beat, Dieu est un fumeur de Havane, Sea Sex and Sun, 69 année érotique, pour ne citer que quelques chansons, tel est le matériau sur lequel Akpé Motion a travaillé. Sans oublier la voix de Gainsbourg comme guide, référent, commandeur.

entrée libre

♫♫♫

L’alpilium 1 Lotissement Blanchin, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:30:00 2022-03-05T23:00:00