Montpellier Basilique Notre-Dame-des-Tables Hérault, Montpellier Concert de Présencia (chant sacré) Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Concert de Présencia (chant sacré) Basilique Notre-Dame-des-Tables, 18 septembre 2021, Montpellier. Concert de Présencia (chant sacré)

Basilique Notre-Dame-des-Tables, le samedi 18 septembre à 11:00

La chorale de chant sacré de l’association Voix à tous les étages chantera à 11H dans la magnifique Basilique Notre-Dame-des-Tables. Elle vous offre un florilège de chants sacrés et spirituels, de toutes traditions, mettant en valeur la force et la grâce de la polyphonie : chants grégoriens, badjans, soufis, polyphonies orthodoxes… La chorale Présencia chantera à plusieurs endroits pour les Journées du Patrimoine 2021. Retrouvez là à l’Église Saint-Matthieu à 9h30, puis en déambulation sur la place Pétrarque, pour une arrivée à 11h pour un concert dans l’église Notre-Dame-des-Tables. Dans la limite des places disponibles. Rappel : Pass sanitaire et masques obligatoire pour les concerts en intérieur. N’hésitez pas à nous écrire pour obtenir plus de renseignements. Formulaire de contact disponible sur notre site à l’adresse ci-dessous. [[https://choralemontpellier.com/](https://choralemontpellier.com/)](https://choralemontpellier.com/) [[https://www.facebook.com/VoixaTousLesEtages](https://www.facebook.com/VoixaTousLesEtages)](https://www.facebook.com/VoixaTousLesEtages) [Regardez nos chorales chanter sur Youtube en cliquant ici !](https://www.youtube.com/channel/UCoORAVw8Bxw5kS6Qm_Pp0fQ/videos)

Dans la limite des places disponibles

Concert de la chorale de chant sacré Présencia. Basilique Notre-Dame-des-Tables 1 place Notre Dame 3400 Montpellier Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Basilique Notre-Dame-des-Tables Adresse 1 place Notre Dame 3400 Montpellier Ville Montpellier lieuville Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier