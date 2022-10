Concert de pop chrétienne Saint-Affrique, 22 octobre 2022, Saint-Affrique.

Concert de pop chrétienne Place de l’Eglise

Saint-Affrique

2022-10-22 – 2022-10-22

Place de l’Eglise Aveyron Saint-Affrique

EUR Originaire de la paroisse Ste Blandine (Lyon centre), nourri au lait Glorious (qui était venu jouer pour St Affrique en 2014), le groupe de Timothée, Pauline et Clément se met au service pour faciliter la rencontre. Leur louange pleine de de joie et de simplicité nous invite à mieux nous rencontrer nous même, les autres et Dieu.

Elle est ringarde la musique chrétienne? Ils ont 25 ans, musiciens, chrétiens et renouvellent la louange francophone. Le Groupe Be witness usera des décibels, de la lumière et de la modernité. Venez tester la musique chrétienne d’aujourd’hui.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

Place de l’Eglise Saint-Affrique

dernière mise à jour : 2022-10-01 par