Concert de Pompilius au Biotilus

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Pompilius est le seul représentant connu du style répertorié dans les annales rock sous le nom de « rock’n’roll gersois ».

Aidé par ses trois compagnons de route : Gégé à la guitare, Stéphan à la basse et Jérôme aux percussions, Pompilius nous raconte des histoires : un road movie rural nocturne à travers le Gers, les méfaits de la merguez, l’espoir d’être épicier, l’histoire tragique du clandestin européen venu chercher l’Eldorado au Burkina Fasso.

Il chante aussi le concert organisé par la maison de retraite des Seniors de l’Âge d’or du Rock’n’roll et de la Soul.

Ce fou chantant a un univers drôle très particulier et un imaginaire étonnant accompagné de ses musiciens.

Petite restauration sur place (grignotis, tapas, charcuterie, fromage…).

