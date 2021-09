Frolois Église Saint-Martin Frolois, Meurthe-et-Moselle Concert de polyphonies Église Saint-Martin Frolois Catégories d’évènement: Frolois

Meurthe-et-Moselle

Concert de polyphonies Église Saint-Martin, 19 septembre 2021, Frolois. Concert de polyphonies

Église Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Plongez dans la période « Élisabéthaine » en assistant à ce concert ! Concert de polyphonies de la Renaissance anglaise du XVIe siècle, du temps de Marie Stuart, fille de Marie de Guise. À l’honneur, les compositeurs de la période « Élisabéthaine » : John Dowland, Thomas Morley, Henry Youll, William Byrd… Avec les artistes : * Marion Noiré, _Ruth Torreilles_, * Vincent Tricarri, _chant_, * Frédéric Neveux, _Luth._

Gratuit. Sur réservation auprès de Monique Colin. Présentation d’un pass sanitaire.

Plongez dans la période « Élisabéthaine » en assistant à ce concert ! Église Saint-Martin Rue Saint-Martin, 54160 Frolois Frolois Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Frolois, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Rue Saint-Martin, 54160 Frolois Ville Frolois lieuville Église Saint-Martin Frolois