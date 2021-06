Castres Temple Castres, Tarn Concert de polyphonies d’Occitanie Temple Castres Catégories d’évènement: Castres

Tarn

Concert de polyphonies d’Occitanie Temple, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Castres. Concert de polyphonies d’Occitanie

Temple, le dimanche 19 septembre à 15:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Occitan del País Castrés va proposer un concert de polyphonies d’Occitanie avec le groupe Ardalh le dimanche 20 septembre 2021 à Castres (81), de 15h à 17h, au Grand Temple (2 rue du Consulat). Participation libre au chapeau. Avec la souplesse que permet un petit chœur, qui plus est, mixte, Ardalh s’est créé une identité. Cette identité est une couleur de voix, c’est le choix du chant polyphonique qui a fait naître des voix originales, créatives, aux couleurs différentes, aux accents empruntés à notre imaginaire, nourries de notre histoire personnelle et loin des sentiers battus… Ce duo, Marie-Hélène Oustalé et Jean-Michel Anaya, ne renie pas la tradition. Dans la chanson, elle a subi les évolutions de l’Histoire, évolutions que les gens oublient… Ardalh participe à cette évolution lente qui rend la tradition si vivante : ce groupe permet de réconcilier avec cette tradition, les publics en attente d’une énergie, d’une ouverture dans le respect des valeurs qui ont permis de connaître ces témoignages du passé. Convivialité, bonne humeur assurées ; qu’on se le dise ! Un vrai moment de partage à consommer sans modération ! Contact : Centre Occitan del País Castrés 6 rue du Consulat – 81100 CASTRES 05 63 72 40 61 – [[azalais@wanadoo.fr](mailto:azalais@wanadoo.fr)](mailto:azalais@wanadoo.fr)

Participation libre au chapeau

Concert de polyphonies d’Occitanie avec le groupe Ardalh. Temple 2 rue du Consulat, 81100, Castres Castres Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castres, Tarn Autres Lieu Temple Adresse 2 rue du Consulat, 81100, Castres Ville Castres lieuville Temple Castres