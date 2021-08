Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Concert de polyphonies corses et italiennes, au profit de la restauration des vitraux de l’église de la Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Concerts de polyphonies Corses et Italiennes, proposé par le groupe “VOCE DI L’ALPE“, constitué de 6 chanteurs amateurs de polyphonies corses et italiennes, et l’association Mémoire, Histoire et Patrimoine. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité