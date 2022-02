CONCERT DE POLYPHONIES CORSES église Saint Marceau, 6 mars 2022, Orléans.

CONCERT DE POLYPHONIES CORSES

église Saint Marceau, le dimanche 6 mars à 16:00

I CAMPAGNOLI est un des plus anciens groupes de chants polyphoniques Corses, créé en 1989 à Saint Florent (Haute Corse). Son nom signifie « Les gens de la terre », il veille à défendre la langue Corse et les valeurs humanistes de partage et de fraternité. Cette formation propose un répertoire de chants sacrés et profanes, des créations de Marie FERRANTI, Guy CALVELLI, Alain DI MEGLIO et Jacques FUSINA. Ces créations issues de la tradition, retracent à la fois les préoccupations et les engagements d’une société souvent bouleversée et celles des épreuves ou des joies qu’eux-mêmes ont traversés ou vécues, et des adaptations de chansons françaises interprétées en langue Corse. Elle se produit régulièrement dans les églises, cathédrales ou abbayes a capella en France et en Europe. Les temps changent. La vie, comme la nature, suit son cours. I Campagnoli n’échappe pas à la règle. La longévité du groupe s’explique aussi par sa capacité d’adaptation. Ainsi ces derniers mois, a-t-on vu des membres quitter le groupe et des nouveaux le rejoindre. Des anciens, on sait presque tout. Et ce sont les nouveaux qui comptent désormais. Le répertoire du groupe reste inchangé. On réécoutera avec plaisir les anciens titres et ceux plus récents, enregistrés sur Odisseu, leur dernier opus, datant de 2014.

Payant. Gratuit pour les moins de 14 ans.

église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans Loiret



