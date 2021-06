Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer Concert de polyphonie russe (Festival argentique) Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Aubin-sur-Mer

Concert de polyphonie russe (Festival argentique) Saint-Aubin-sur-Mer, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Aubin-sur-Mer. Concert de polyphonie russe (Festival argentique) 2021-07-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-31 19:00:00 19:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados Saint-Aubin-sur-Mer 31 juillet / 18h : Concert de polyphonie russe – Ensemble LADO dans les jardins de la médiathèque (Festival Argentique) Un concert de l’ensemble LADO, polyphonie russe sera donné le 31 juillet prochain dans les jardins de la médiathèque. 6 ou 7 chanteurs seront présents et vous accueilleront en costumes traditionnels russes. Ce concert vous enverra tout droit en voyage dans la campagne russe.

Le feu d’artifice du 15 août clôturera le festival. En ce sens, il sera sonorisé avec de la musique russe. 31 juillet / 18h : Concert de polyphonie russe – Ensemble LADO dans les jardins de la médiathèque (Festival Argentique) Un concert de l’ensemble LADO, polyphonie russe sera donné le 31 juillet prochain dans les jardins de la médiathèque. 6 ou 7… +33 2 31 96 72 14 31 juillet / 18h : Concert de polyphonie russe – Ensemble LADO dans les jardins de la médiathèque (Festival Argentique) Un concert de l’ensemble LADO, polyphonie russe sera donné le 31 juillet prochain dans les jardins de la médiathèque. 6 ou 7… 31 juillet / 18h : Concert de polyphonie russe – Ensemble LADO dans les jardins de la médiathèque (Festival Argentique) Un concert de l’ensemble LADO, polyphonie russe sera donné le 31 juillet prochain dans les jardins de la médiathèque. 6 ou 7 chanteurs seront présents et vous accueilleront en costumes traditionnels russes. Ce concert vous enverra tout droit en voyage dans la campagne russe.

Le feu d’artifice du 15 août clôturera le festival. En ce sens, il sera sonorisé avec de la musique russe.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Aubin-sur-Mer Adresse Ville Saint-Aubin-sur-Mer lieuville 49.32867#-0.38817