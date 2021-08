Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Concert de Pointe du Lac Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert de Pointe du Lac Médiathèque Françoise Sagan, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Duo electro-kraut Piloté par Julien Lheuillier et Richard Francés (musicien producteur à la tête du label Hylé), Pointe du Lac est un trip à Kosmische Land oscillant entre les autoroutes allemandes de Kraftwerk et le terminus de la ligne 8 du métro parisien qui donne son nom au projet. Le concert sera totalement improvisé. Julien et Richard ne répètent pas afin de décupler le plaisir de construire leurs programmes de concerts dans l’instant. Le résultat est une musique dont la rigidité des séquences électroniques s’assouplit au contact de l’imprévu et de l’accident. « Pointe du Lac est né un matin alors que je m’étais endormi dans un métro de la ligne 8 en allant travailler. J’avais visualisé le métro qui s’enfonçait dans un lac multicolore au milieu de l’espace et la bande son de ce voyage m’était apparue immédiatement. Le contraste entre la répétition du quotidien et la délicate poésie du nom de cette station devait apparaître dans cette musique, c’est pourquoi on peut y entendre des rythmiques très répétitives en opposition à des nappes planantes de synthétiseurs. » Julien Lheuillier « L’inspiration derrière cette musique est clairement celle du krautrock et des musiques électroniques allemandes, mais Pointe du Lac a trouvé sa propre voie et son propre langage » Harald Grosskopf (Wallenstein, Ash Ra Temple, Klaus, Schulze). Sur réservation : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr Concerts -> Électronique Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

2021-12-11T19:00:00+01:00_2021-12-11T20:00:00+01:00

