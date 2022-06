Concert de Pogo Car Crash Control + 1e partie : Et on tuera tous les affreux, 20 octobre 2022, .

Concert de Pogo Car Crash Control + 1e partie : Et on tuera tous les affreux



2022-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-20

Pogo Car Crash Control

Une énergie scénique époustouflante, des textes traitant de ce qui nous dérange : P3C est la relève du punk-noise français. Pourquoi dès qu’un groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément fans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer, Thanosser… C’est un raccourci évident mais cela ne s’applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Alors oui, c’est sûr que depuis leur première répète dans le 77 dans une salle taillée comme un demi-gymnase entre un Quick et un McDo, le groupe a plutôt fait dans le bruyant que dans la délicatesse. Et pourtant, avec P3C, on

est plus dans la construction que dans l’anéantissement. Pogo Car Crash Control c’est : 4 musiciens dont une bassiste dans le TOP #10 Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels ; 2 albums ; 8 guitares, 2 clavicules et 42 cymbales cassées sur scène ; 2 tournées à feu et à sang de 200 dates ; 2 passages au Hellfest et au Zénith de Paris… Ils reviennent ce 30 septembre avec un double single « Aluminium » gerbant un peu plus leur énergie métalo-punk au micro.

1e partie : Et on tuera tous les affreux

Et On Tuera Tous Les Affreux est un groupe de punk hardcore, se retrouvant dans le mouvement queer punk, qui défie le virilisme encore trop présent dans les musiques dites extrêmes. Les questions du genre, du sexisme et de la misogynie, de justice sociale sont les sujets prédominants des paroles et de l’éthique du groupe. Musicalement entre punk hardcore basique mais efficace et parties plus noise, toujours avec un souci de faire bouger et donner envie de stomper sur une tête de flic.

