Concert de poche : Youkali et le Duo imaginaire Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Laurent-en-Royans

Concert de poche : Youkali et le Duo imaginaire Saint-Laurent-en-Royans, 26 février 2022, Saint-Laurent-en-Royans. Concert de poche : Youkali et le Duo imaginaire Saint-Laurent-en-Royans

2022-02-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-26

Saint-Laurent-en-Royans Drôme Saint-Laurent-en-Royans Deux concerts pour un moment de voyage festif et enjoué ! lacinquiemesaisonaccr@gmail.com +33 4 76 36 09 74 http://lacinquiemesaison-accr.org/ Saint-Laurent-en-Royans

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Laurent-en-Royans Autres Lieu Saint-Laurent-en-Royans Adresse Ville Saint-Laurent-en-Royans lieuville Saint-Laurent-en-Royans Departement Drôme

Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-royans/

Concert de poche : Youkali et le Duo imaginaire Saint-Laurent-en-Royans 2022-02-26 was last modified: by Concert de poche : Youkali et le Duo imaginaire Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans 26 février 2022 Drôme Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans Drôme