Auditorium Bruno Coquatrix, le samedi 2 octobre à 20:00

**Sylvain LEMÊTRE, percussions** _Sonore Boréale_ Table de percussions / Théâtre musical parlé et percuté Dans ce spectacle familial, Sylvain Lemêtre, percussionniste et comédien éclectique, joue et raconte une histoire décoiffante écrite par Olivier Mellano : on y croise le Roi Kouloud et ses châtiments sonores… Il parle et joue, avec des tambours brésiliens, chinois, malgaches, des métaux d’Asie en cloches, en plaques, en tubes… autant d’instruments dialoguant avec ce récit facétieux, porté avec brio. Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +.

10 € plein tarif / 6 € tarif réduit / 1 Crédit-Loisirs

Un spectacle musical et théâtral sensationnel, à aller voir en famille !

Auditorium Bruno Coquatrix 3 rue Lavoisier, 59790 Ronchin Ronchin Nord



2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T21:30:00