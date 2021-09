Concert de Poche / Sarah NEMTANU, Grégoire KORNILUK & Jean-Frédéric NEUBURGER Salle André Wauquier, 24 septembre 2021, Saint-André-lez-Lille.

Concert de Poche / Sarah NEMTANU, Grégoire KORNILUK & Jean-Frédéric NEUBURGER

Salle André Wauquier , le vendredi 24 septembre à 20:00

**Sarah NEMTANU**, violon **Grégoire KORNILUK**, violoncelle **Jean-Frédéric NEUBURGER**, piano Programme musical : Ravel, Beethoven Sarah Nemtanu et Grégoire Korniluk sont des solistes des ensembles les plus réputés, Jean-Frédéric Neuburger est un extraordinaire pianiste et compositeur dont la carrière est désormais mondiale. Ces trois solistes d’exception se réunissent à Saint-André-lez-Lille pour une soirée unique : interprétations lyriques, inspirantes et profondes sont au programme ! Pass sanitaire obligatoire pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

10€ plein / 6 € réduit (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux) / 1 Crédit-Loisirs

Trois solistes d’exception réunis sur une même scène !

Salle André Wauquier 65 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille, France Saint-André-lez-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T21:30:00