salle Jean Monnet, le vendredi 8 octobre à 20:30

**Quatuor MODIGLIANI, cordes** Amaury COEYTAUX, violon Loïc RIO, violon Laurent MARFAING, alto François KIEFFER, violoncelle Programme : Schubert, Smetana Les Modigliani sont l’un des quatuors internationaux les plus réputés : ils font le tour du monde, et aujourd’hui, ils s’arrêtent à Meyreuil pour un concert exceptionnel. Au programme, des chefs-d’œuvre de Schubert et Smetana : une soirée d’anthologie à ne manquer sous aucun prétexte !

10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00

