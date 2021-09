La Capelle Salle du Docteur Hennebelle Aisne, La Capelle Concert de Poche / Quatuor MODIGLIANI & Caroline SYPNIEWSKI Salle du Docteur Hennebelle La Capelle Catégories d’évènement: Aisne

La Capelle

Concert de Poche / Quatuor MODIGLIANI & Caroline SYPNIEWSKI Salle du Docteur Hennebelle, 21 septembre 2021, La Capelle. Concert de Poche / Quatuor MODIGLIANI & Caroline SYPNIEWSKI

Salle du Docteur Hennebelle, le mardi 21 septembre à 20:00

**Quatuor MODIGLIANI, cordes** Amaury COEYTAUX, violon Loïc RIO, violon Laurent MARFAING, alto François KIEFFER, violoncelle **Caroline SYPNIEWSKI, violoncelle** Programme : Schubert Les Modigliani sont l’un des quatuors internationaux les plus réputés, et depuis leur naissance il y a quinze ans ils ne manquent jamais, chaque année, un ou plusieurs détours par _Les Concerts de Poche_. Ils invitent ici une jeune violoncelliste à partager la scène avec eux pour interpréter l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique. Soirée d’anthologie à ne manquer sous aucun prétexte. [Réservez sur notre site !](https://www.concertsdepoche.com/hauts-de-france/concerts/reservation/quatuor-modigliani-cordes-et-caroline-sypniewski-violoncelle)

Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 3€ (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) – Pass sanitaire obligatoire pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Soirée d’anthologie, à ne pas manquer ! Salle du Docteur Hennebelle Place du Docteur Mahy La Capelle Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T20:00:00 2021-09-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, La Capelle Autres Lieu Salle du Docteur Hennebelle Adresse Place du Docteur Mahy Ville La Capelle lieuville Salle du Docteur Hennebelle La Capelle