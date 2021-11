CONCERT DE POCHE / Marc Mauillon & Anne Le Bozec Salle de l’Eden, 19 novembre 2021, Hirson.

CONCERT DE POCHE / Marc Mauillon & Anne Le Bozec

Salle de l’Eden, le vendredi 19 novembre à 20:30

**Marc MAUILLON, chant** **Anne Le BOZEC, piano** À la fois ténor et baryton, ce jeune chanteur au timbre à la fois si clair et si profond nous rappelle les plus grandes voix du XXe siècle. Il vient ici avec sa partenaire de toujours : elle est la pianiste rêvée par les chanteurs lyriques pour sa façon de guider et soutenir à la perfection le lied et la mélodie. Duo fusionnel pour un répertoire extraordinairement émouvant. **Programme musical :** Brahms, Schubert, Enesco, Chausson, … De « la belle Maguelone au Chevalier Malheur » Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +.

10€ plein / 2€ réduit (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux)

Un duo enchanteur et fusionnel !

Salle de l’Eden 80 rue Charles de Gaulle – 02500 Hirson Hirson Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00