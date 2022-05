Concert de PLK et Soso Maness, 22 juillet 2022, .

Concert de PLK et Soso Maness

2022-07-22 – 2022-07-22

35 35 PLK, de son vrai nom, Mathieu Pruski, a grandi dans le 14e arrondissement de Paris. Il est devenu un poids lourd du rap français, son flow maîtrisé et ses textes ciselés ont mis à feu les plus grandes scènes de festivals l’été dernier.

Un an après sa sortie, l’album Enna est certifié double disque platine avec plus de 200 000 ventes en France. Pour célébrer cet évènement en novembre dernier, PLK sort sa réédition Enna Boost avec 10 nouveaux titres.



Le Marseillais Sofien Manessour dit Soso Maness, se fait connaître du grand public avec son album Rescapé en 2019. Ses albums Mistral et Avec le temps, sortis en 2020 et 2021, ont tous les deux été certifiés disque d’or.

Ave ce rappeur à la fois fédérateur et provocateur, attendez-vous à un live explosif !



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

