Cambremer Calvados Cambremer L’association l’Être Enchanté organise un concert le 26 février prochain au Foyer Familial de Cambremer à 20h30.

Un quintet de “jazz-hip-hop-mandingue” qui fusionne l’univers du saxophoniste Vincent Leyreloup à celui de Oua-Anou Diarra, flûtiste peul et griot originaire du Burkina-Faso.

Traversant les univers du swing, du groove et de l’afro-beat, ce groupe voyage de valses colorées en hip-hop déjantés. Jouant avec les couleurs, explorant les humeurs, P.O.P. confronte une écriture moderne et rigoureuse à l’aventure et à l’improvisation. Vincent LEYRELOUP : Saxophones, composition

Oua-Anou DIARRA : Flûte peul, Tamanis

Gilles COULOMBIER : Claviers

Hugues LETORT : Contrebasse

Jean-Luc “Nesta” MONDELICE : Batterie Entrée gratuite (un chapeau sera à disposition pour les artistes) – Buvette – Pass vaccinal nécessaire.

