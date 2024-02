Concert de Plastic Monster Run Ar Puns Châteaulin, dimanche 3 mars 2024.

Concert de Plastic Monster Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Musique électro plastique, danse et théâtre corporel

En famille, dès 6 ans

Mon truc à moi, c’est les déchets plastiques, ceux qu’on jette à la poubelle ou qu’on trouve dans la rue. Avec tout ce plastique que je ramasse, je fabrique dans mon jardin une soucoupe volante ! Après une première collaboration autour d’un clip pour le projet tout public Plastic Party !, l’envie de créer un spectacle à l‘intention du jeune public est née entre

Lechapus et Bérangère Barathon.

L’envie de faire de la musique avec des déchets plastiques, de donner de la valeur à ce qui en paraît dépourvu, d’aborder la notion d’écologie avec fantaisie.

Avec ce premier projet jeune public, Lechapus et Bérangère Barathon veulent offrir un spectacle festif, coloréspectacle festif, coloré et proposer une poésie yes future ! qui nous fait du bien.

One, two, tri , c’est parti ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

L’événement Concert de Plastic Monster Châteaulin a été mis à jour le 2024-02-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE