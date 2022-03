Concert de Plainmen Martigues, 1 avril 2022, Martigues.

Concert de Plainmen Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

2022-04-01 21:00:00 – 2022-04-01 Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues Bouches-du-Rhône

Plainmen propose une musique sophistiquée, dansante, parfois planante ou bruitiste, aux mélodies pop et aux accents psychédéliques.

Le duo est constitué d’un guitariste qui gère aussi un synthé analogique et d’un multi instrumentiste qui assure le chant et gère la base rythmique électronique, les arrangements et la basse..



Le groupe ne joue que ses propres compositions ; tout est autoproduit, enregistré et mixé dans leur propre studio.

Formé en 2014, le groupe a sorti deux EP et un album sur rack.u records. Il a aussi collaboré avec d’autres artistes et chanteurs pour des clips ou des titres à retrouver sur les réseaux.



Entrée à prix libre et conscient.

Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

Combo electrorock psychedelique & postmoderne marseillais mêlant instruments organiques (guitare, basse), synthétiseurs analogiques, samples, rythmes et collages électroniques.

