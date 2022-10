Concert de Placid

Concert de Placid, 18 novembre 2022, . Concert de Placid



2022-11-18 21:00:00 – 2022-11-18 Le groupe bordelais Placid se produit au Lembarzique Café et amène avec lui, son style indie rock et power pop ! Le groupe bordelais Placid se produit au Lembarzique Café et amène avec lui, son style indie rock et power pop ! dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville