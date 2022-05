Concert de PIXVAE, 14 mai 2022, .

Concert de PIXVAE

2022-05-14 – 2022-05-14

Difficile de mettre une appellation certifiée conforme sur les effusions de PIXVAE. Afro-latin core ? Post-free trash ? Radical cradi-moderne ? Quand le son résiste aux mots, c’est souvent bon signe.

PIXVAE a été fondé en 2015, avec l’ambition artistique de mêler le currulao, musique traditionnelle de la côte pacifique sud colombienne, à une mouvance jazz européenne marquée par des sonorités rock et noise.

Le cocktail du combo est du genre décapant, du style enivrant. Voix haut perchées et saxophone hurleur, batterie survoltée et guitare saturée, PIXVAE carbure à l’énergie des polyrythmies, cette essence traditionnelle qu’il s’agit de propulser, hors des sillons maintes fois labourés, dans le champ d’une actualité sang pour sang entremêlés.

Cette expérience s’inscrit au cœur de notre présent, ici et maintenant. Histoire d’y bâtir un répertoire-territoire où toutes les musiques ont droit de s’entrechoquer, de s’interpeller, pour d’autant mieux se régénérer.

