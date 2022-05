Concert de Pietro Picone Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Concert de Pietro Picone
Monbazillac
2022-05-21 20:30:00
EUR 25

Le comité de jumelage Modigliana / Monbazillac organise une soirée Musique eu Vignes.

En effet ce soir là, le tenor italien Pietro PICONE de Modigliana accompagné au piano par Andréa RUSCELLI interprèteront quelques un des plus grands opéras, avec la participation de la chorale de Monbazillac qui interprétera le fameux Va Pensiero de Giuseppe VERDI.

