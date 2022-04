Concert de Pierre Hantaï – Le Festival de Saintes Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Concert de Pierre Hantaï – Le Festival de Saintes Saintes, 18 juillet 2022, Saintes. Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes

2022-07-18 22:30:00

Bach (Transcriptions de Gustav Leonhardt)

Pierre Hantaï, clavecin

info@abbayeauxdames.org +33 5 46 97 48 48 https://www.abbayeauxdames.org/

