Indre-et-Loire Saint-Avertin 12 EUR 12 12 Il est la nouvelle sensation de la pop made in Belgique. Avec son tube « Un jour je marierai un ange », Pierre de Maere a dévoilé une partie de son univers extravagant. Camouflé derrière des costumes élégants et une allure de gendre idéal, le chanteur aime provoquer et s’amuse des codes établis avec une arrogance innocente. A la manière d’un Bowie dont il est fan, il aime jouer avec les apparences et flirter avec l’extravagance afin d’éblouir les gens qu’il rencontre. Ses compositions possèdent un charme fou, un peu comme si Stromae faisait des câlins à Yelle, Rufus Wainwright à la pop des eighties. Il est la nouvelle sensation de la pop made in Belgique. Avec son tube « Un jour je marierai un ange », Pierre de Maere a dévoilé une partie de son univers extravagant. Camouflé derrière des costumes élégants et une allure de gendre idéal, le chanteur aime provoquer et s’amuse des codes établis. https://www.ville-saint-avertin.fr/Agenda/Pierre-de-Maere?uri=%2FAgenda TOUS DROITS RESERVES

