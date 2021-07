Jonvelle Jonvelle Haute-Saône, Jonvelle Concert de Pierre CUSSAC et Fiona MONBET Jonvelle Jonvelle Catégories d’évènement: Haute-Saône

Jonvelle Haute-Saône Jonvelle 10 EUR L’association Les Rendez-vous organise un concert de Pierre Cussac et Fiona Monbet dans les Hauts du Val de Saône:

– le mercredi 25 août à l’église de Jonvelle

Concerts à 20h30, tarif: 10€, gratuit pour les moins de 16 ans.

