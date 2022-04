Concert de Picaflor Caen, 8 mai 2022, Caen.

Concert de Picaflor Espace Tandem 8, rue Nicolas Oresme Caen

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 Espace Tandem 8, rue Nicolas Oresme

Caen Calvados

Echappée musicale, des Andes à la chanson française

Lui (Roland Petit), passionné par la magie des cultures andines et celtes, chante et souffle dans des flûtes à la recherche de l’authenticité du son.

Elle (Claire Dumont), l’accompagne à la guitare et donne la réplique aux flûtes et aux voix. Ses rythmes variés et ses arpèges subtils tournent sans relâche et infusent toute leur musique.

Les artistes seront accompagnés par Charles Guilbaud à la contrebasse et Gustavo Cordero aux cordes sud-américaines.

Echappée musicale, des Andes à la chanson française

Lui (Roland Petit), passionné par la magie des cultures andines et celtes, chante et souffle dans des flûtes à la recherche de l’authenticité du son.

Elle (Claire Dumont),…

+33 6 36 91 48 03 https://www.youtube.com/watch?v=0s2wZaoYgS0

Echappée musicale, des Andes à la chanson française

Lui (Roland Petit), passionné par la magie des cultures andines et celtes, chante et souffle dans des flûtes à la recherche de l’authenticité du son.

Elle (Claire Dumont), l’accompagne à la guitare et donne la réplique aux flûtes et aux voix. Ses rythmes variés et ses arpèges subtils tournent sans relâche et infusent toute leur musique.

Les artistes seront accompagnés par Charles Guilbaud à la contrebasse et Gustavo Cordero aux cordes sud-américaines.

Espace Tandem 8, rue Nicolas Oresme Caen

dernière mise à jour : 2022-04-13 par