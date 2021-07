Ranrupt Ranrupt Bas-Rhin, Ranrupt Concert de piano Ranrupt Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ranrupt

Concert de piano Ranrupt, 25 juillet 2021, Ranrupt. Concert de piano 2021-07-25 – 2021-07-25

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt EUR Concert de piano dans le cadre de l’exposition « Tracer sa route », 4 concerts de piano sur le thème des « Couleurs dans la musique » par Michel Capperon. 2 concerts seront donnés à Saâles et 2 concerts à Ranrupt. Concert de piano dans le cadre de l’exposition « Tracer sa route », 4 concerts de piano sur le thème des « Couleurs dans la musique » par Michel Capperon. 2 concerts seront donnés à Saâles et 2 concerts à Ranrupt. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ranrupt Autres Lieu Ranrupt Adresse Ville Ranrupt lieuville 48.3747#7.1978