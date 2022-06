Concert de piano – Philippe Cassard, 1 août 2022, .

Concert de piano – Philippe Cassard

2022-08-01 – 2022-08-01

Avant le concert, Marie du Berry dédicacera son nouveau carnet de voyage À LA RENCONTRE DES GRANDS ECRIVAINS DANS LE BERRY ET LE CENTRE DE LA FRANCE dans lequel, aux côtés de nos gloires littéraires, elle évoque, au château de la Verrerie, le diplomate et romancier, Eugène- Melchior de Vogüé, qui a introduit la littérature russe en France.

Programme :

Jean-Sébastien BACH : choix de 8 Préludes, extraits des livres 1&2 du Clavier bien tempéré

Wolfgang Amadeus MOZART : Sonate K.331 en la majeur « Alla Turca »

César FRANCK : Prélude Choral et Fugue

Franz LISZT : Après une lecture du Dante

Crédit photo ®Jean-Baptiste Millot

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard ne se présente plus.

contact@festival-boucard.fr +33 6 75 90 23 82

Avant le concert, Marie du Berry dédicacera son nouveau carnet de voyage À LA RENCONTRE DES GRANDS ECRIVAINS DANS LE BERRY ET LE CENTRE DE LA FRANCE dans lequel, aux côtés de nos gloires littéraires, elle évoque, au château de la Verrerie, le diplomate et romancier, Eugène- Melchior de Vogüé, qui a introduit la littérature russe en France.

Programme :

Jean-Sébastien BACH : choix de 8 Préludes, extraits des livres 1&2 du Clavier bien tempéré

Wolfgang Amadeus MOZART : Sonate K.331 en la majeur « Alla Turca »

César FRANCK : Prélude Choral et Fugue

Franz LISZT : Après une lecture du Dante

Crédit photo ®Jean-Baptiste Millot

©Jean-Baptiste Millot

dernière mise à jour : 2022-05-31 par