Sébeville Sébeville 50480, Sébeville Concert de piano par Julian Trevelyan Sébeville Sébeville Catégories d’évènement: 50480

Sébeville

Concert de piano par Julian Trevelyan Sébeville, 14 novembre 2021, Sébeville. Concert de piano par Julian Trevelyan Sébeville

2021-11-14 – 2021-11-14

Sébeville 50480 Sébeville Le pianiste britannique Julian Trevelyan a remporté à l’âge de seize ans, le deuxième Grand Prix du prestigieux Concours international Long-Thibaud-Crespin édition 2015. Suivi d’un buffet offert par l’association “Les Amis de l’église de Sébeville”. Le pianiste britannique Julian Trevelyan a remporté à l’âge de seize ans, le deuxième Grand Prix du prestigieux Concours international Long-Thibaud-Crespin édition 2015. Suivi d’un buffet offert par l’association “Les Amis de l’église de Sébeville”. +33 2 33 41 24 50 Le pianiste britannique Julian Trevelyan a remporté à l’âge de seize ans, le deuxième Grand Prix du prestigieux Concours international Long-Thibaud-Crespin édition 2015. Suivi d’un buffet offert par l’association “Les Amis de l’église de Sébeville”. Sébeville

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 50480, Sébeville Autres Lieu Sébeville Adresse Ville Sébeville lieuville Sébeville