CONCERT DE PIANO Montsûrs, 21 août 2021, Montsûrs. CONCERT DE PIANO 2021-08-21 17:00:00 – 2021-08-21 19:00:00 Commune déléguée de Montourtier Château de Bourgon

Montsûrs Mayenne EUR 15 20 Duo de piano français lauréat des 1er Prix et Prix du Public au Concours International de piano à quatre mains de Monaco, ainsi que du 2e Prix de l’International Franz Schubert Competiton for piano duet de Jesenik (République Tchèque)

– Schubert – Sonate D617 en si bémol

– Dvorak – Des forêts de Bohème

– Brahms – Variations sur un thème de Haydn (2 pianos)

– Bach – Actus tragicus Cocktail partagé à la fin du concert dans le respect des mesures de distanciation.

