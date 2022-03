CONCERT DE PIANO Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Florange Moselle Florange 40 EUR Envie de passer une fin de journée printanière dans une atmosphère musicale et littéraire dans le cadre majestueux du château et du parc de Bétange ?

Les pianistes Patricia Heidsieck et Jean-Thomas Lopez vous proposent un voyage littéraire et musicale dans le Grand Salon du château de Bétange.

Au programme, des œuvres de Debussy, Ravel, Scriabine, Poulenc, Apollinaire et Verlaine…

Le concert sera suivi par un cocktail.

Réservez dès à présent vos places : https://www.helloasso.com/associations/association-de-sauvegarde-du-site-de-betange/evenements/30042022 //OFFRE SPECIALE//

Soutenez l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange (cotisation à partir de 5 €) et bénéficiez d’un tarif préférentiel de 25 € au lieu de 40 € en plein tarif.

Pour adhérer à l’association : https://www.helloasso.com/associations/association-de-sauvegarde-du-site-de-betange/adhesions/bulletin-d-adhesion-a-s-s-b

Possible également de cotiser par chèque ou par virement : www.chateaudebetange.com/association. sauvegarde.betange@gmail.com Freepik

