Concert de piano et hautbois Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Calvados

Concert de piano et hautbois Blonville-sur-Mer, 9 juillet 2022, Blonville-sur-Mer. Concert de piano et hautbois Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer

2022-07-09 – 2022-07-09 Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation

Blonville-sur-Mer Calvados L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre (arrgt pour piano) – durée 10’30 env.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantaisie en ut mineur K. 475 pour piano – durée 12’

Gabriel FAURE (1845-1924) – Pièce pour hautbois et piano durée 3’20 env.

Frédéric CHOPIN (1810-1849) – Deuxième ballade pour piano – durée 8’

Camille SAINT-SAENS (1835-1921) – Sonate pour hautbois et piano – durée 10’30 env.

Claude DEBUSSY (1862-1918) – Trois préludes pour piano – durée 10’ env.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) – Oblivion, Hautbois et piano – durée 3’30 env. L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre… +33 2 31 14 40 00 L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre (arrgt pour piano) – durée 10’30 env.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantaisie en ut mineur K. 475 pour piano – durée 12’

Gabriel FAURE (1845-1924) – Pièce pour hautbois et piano durée 3’20 env.

Frédéric CHOPIN (1810-1849) – Deuxième ballade pour piano – durée 8’

Camille SAINT-SAENS (1835-1921) – Sonate pour hautbois et piano – durée 10’30 env.

Claude DEBUSSY (1862-1918) – Trois préludes pour piano – durée 10’ env.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) – Oblivion, Hautbois et piano – durée 3’30 env. Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Concert de piano et hautbois Blonville-sur-Mer, 9 juillet 2022, Blonville-sur-Mer. Concert de piano et hautbois Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer

2022-07-09 – 2022-07-09 Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation

Blonville-sur-Mer Calvados L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre (arrgt pour piano) – durée 10’30 env.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantaisie en ut mineur K. 475 pour piano – durée 12’

Gabriel FAURE (1845-1924) – Pièce pour hautbois et piano durée 3’20 env.

Frédéric CHOPIN (1810-1849) – Deuxième ballade pour piano – durée 8’

Camille SAINT-SAENS (1835-1921) – Sonate pour hautbois et piano – durée 10’30 env.

Claude DEBUSSY (1862-1918) – Trois préludes pour piano – durée 10’ env.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) – Oblivion, Hautbois et piano – durée 3’30 env. L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre… +33 2 31 14 40 00 L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom. PROGRAMME

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto pour Hautbois et orchestre (arrgt pour piano) – durée 10’30 env.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantaisie en ut mineur K. 475 pour piano – durée 12’

Gabriel FAURE (1845-1924) – Pièce pour hautbois et piano durée 3’20 env.

Frédéric CHOPIN (1810-1849) – Deuxième ballade pour piano – durée 8’

Camille SAINT-SAENS (1835-1921) – Sonate pour hautbois et piano – durée 10’30 env.

Claude DEBUSSY (1862-1918) – Trois préludes pour piano – durée 10’ env.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) – Oblivion, Hautbois et piano – durée 3’30 env. Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Blonville-sur-Mer Adresse Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Ville Blonville-sur-Mer lieuville Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer Departement Calvados

Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blonville-sur-mer/

Concert de piano et hautbois Blonville-sur-Mer 2022-07-09 was last modified: by Concert de piano et hautbois Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer 9 juillet 2022 Blonville-sur-Mer Calvados

Blonville-sur-Mer Calvados