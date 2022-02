Concert de piano Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

CONCERT DES PIANISTES ——————— ### Les élèves des classes de Piano de la Maison Municipale de la Musique de Bègles vous invitent à venir découvrir et apprécier le Conte Musical qu’ils préparent depuis plusieurs mois. **« SOLFEGGIA »** : Vous allez être plongé dans une époque bizarre où le temps se décompte en portées et en notes. Dans un monde où un prince ne rêve que de musique, de concertos et de symphonies, de ballades et d’opéras. Concert gratuit mais réservation préalable nécessaire par mail ([maisondelamusique@mairie-begles.fr](mailto:maisondelamusique@mairie-begles.fr)), au plus tard le jeudi 10 mars.

