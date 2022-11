Concert de piano d’Olivier Bouet Deauville, 10 novembre 2023, Deauville.

Concert de piano d’Olivier Bouet

Eglise Saint Augustin Square de l'Église Deauville 14800

2023-11-10 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-19

Square de l’Église Eglise Saint Augustin

Deauville

14800

Le concert est proposé par l’association des Amis de l’Orgue de Deauville.

Olivier Bouet est pianiste, organiste, concertiste et compositeur.

Olivier s’est Bouet s’installe en Normandie en 2013 après appris et enseigné le piano pendant trente ans dans le Nord de la France. Il est depuis début 2022 le nouveau titulaire de l’orgue de l’église Saint-Augustin de Deauville.

Au programme : « Nocturnes en ré majeur, do mineur et fa mineur. 3e ballade » de Frédéric Chopin, « Elégie, 2e et 5e préludes » de Sergeî Rachmaninoff et « Préludes, Danse espagnole, Rêverie » d’Olivier Bouet.

amisdelorgue-deauville@orange.fr http://www.orgueadeauville.fr/

Square de l’Église Eglise Saint Augustin Deauville

