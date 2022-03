Concert de Piano Barbentane, 19 mars 2022, Barbentane.

Concert de Piano Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

2022-03-19 17:00:00 – 2022-03-19 Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane

Nous vous proposons un voyage musical temporel et universel.

De W. A. Mozart à Chucho Valdes, en passant par Schumann et Debussy, ce voyage vous emmènera à la découverte des saisons qui jalonnent toutes nos vies.



Au programme : Mozart, Schumann, Satie, Stravinsky, Debussy, Raval, Frank Emilio, Max Lizana, Ernesto Leucona



Maximiliano Lizana et Denis Girard.

1 piano, 2 univers, 4 mains, 4 saisons !



Sur réservation.

Concert de Piano à la Médiathèque de Barbentane.

+33 4 32 60 16 21

Nous vous proposons un voyage musical temporel et universel.

De W. A. Mozart à Chucho Valdes, en passant par Schumann et Debussy, ce voyage vous emmènera à la découverte des saisons qui jalonnent toutes nos vies.



Au programme : Mozart, Schumann, Satie, Stravinsky, Debussy, Raval, Frank Emilio, Max Lizana, Ernesto Leucona



Maximiliano Lizana et Denis Girard.

1 piano, 2 univers, 4 mains, 4 saisons !



Sur réservation.

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

dernière mise à jour : 2022-03-14 par