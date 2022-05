Concert de piano – Alain PLANÈS, 23 juin 2022, .

Concert de piano – Alain PLANÈS

2022-06-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-23 21:00:00 21:00:00

C’est à l’âge de huit ans que le pianiste Alain Planès donne son premier concert avec orchestre, dans la ville de Lyon où il étudie avant d’entrer au Conservatoire de Paris dans la classe de Jean Doyen et celle de Jacques Février pour la musique de chambre. Il part ensuite se perfectionner aux Etats-Unis et choisit l’université d’Indiana à Bloomington, où il bénéficie de l’enseignement de Menahem Pressler dont il devient l’assistant et de György Sebök, Janos Starker, Franco Gulli, William Primrose. Il est, avec György Sebök, le partenaire de Janos Starker et tourne avec lui aux Etats-Unis et en Europe. En 1979, Rudolf Serkin l’invite pour la première fois au Festival de Marlboro dont il devient l’un des jeunes séniors. r r nDe retour en France, Alain Planès devient pianiste soliste de l’Ensemble Intercontemporain à la demande de Pierre Boulez. Puis, à partir de 1981, il poursuit une carrière de soliste et de chambriste qui le conduit dans les plus grands festivals (Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Montreux, La Roque d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes, Piano aux Jacobins, Marlboro…). En musique de chambre, il se produit avec Alain Meunier, Jean-Jacques Kantorov, Michel Portal, Gérard Caussé, Stéphane Degout et bien d’autres : il est un partenaire recherché. En concerto, il joue notamment avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, les orchestres de l’Opéra de Paris, de la Monnaie de Bruxelles, de la SWR de Baden-Baden et le Concerto Köln, les siècles. r r nAlain Planès a gravé chez Harmonia Mundi les sonates de Schubert et une intégrale de l’œuvre pour piano seul de Debussy, mais aussi des disques consacrés à Chopin, Chabrier, Janacek, Haydn et Scarlatti. Son dernier enregistrement est consacré à la musique de Bartok. La plupart de ces enregistrements ont été chaleureusement accueillis par la critique internationale. r r n r nDOMAINE DU POSSIBLE r nroute de la Volpelière r n13104 Mas-Thibert (Arles) r r n Navette gratuite chaque soir à 17h30 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillée (par téléphone au 04 90 49 56 78 ou par email à mejan[at]actes-sud.fr)

Alain PLANÈS, piano r nWolgang Amadeus MOZART : Rondo en la mineur, K 511 r nFrantz SCHUBERT : Sonate Posthume, en si bémol r nFrédéric CHOPIN : Nocturnes

