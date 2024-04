Concert de piano à 4 mains Ferhan et Ferzan Önder Villa les roses Excideuil, dimanche 9 juin 2024.

Lauréates des plus prestigieux concours de piano en duo, invitées sur les plus grandes scènes mondiales, les sœurs jumelles Ferhan et Ferzan Önder puisent leur style de jeu très rythmé dans les racines turques. Leur programme virtuose et virevoltant, mettant à l’honneur Robert Schumann, le compositeur turque Fazil SAY, propose un voyage inoubliable entre Orient et Occident.

Parc repli salle du château en cas de pluie participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 17:30:00

fin : 2024-06-09

Villa les roses 8 rue Jean Chavoix

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesgrandesfenetres.fr

