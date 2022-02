Concert de Phylippa Horsman Sainte-Foy-la-Grande, 8 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Concert de Phylippa Horsman Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-08 – 2022-03-08 Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

2 EUR D’origine britannique, elle donne son premierconcert à 5 ans, enregistré par la BBC ,entourée de jeunes violoncellistes….

La richesse de son expérience musicale et les rencontres de voyage continuent à nourrir ses concerts. Avec sa voix, au violoncelle et à la contrebasse, Phyllipa enchante ses auditeurs et les lieux qu’elle visite à travers les continents. La boîte est magique en effet !

La main sur l’archet ou les cordes, et la musique jaillit, rentre dans la boîte, en ressort et Phyllipa chante, imite d’autres instruments avec sa seule voix, en un mot fait un orchestre à elle seule ! Son incroyable présence sur scène, sa sensualité en font une artiste à part.

Durée : 1h15.

Tout public.

Dans le cadre du 8 mars : Journée internationale des droits des femmes.

Service animation Mairie de Sainte-Foy-La-Grande

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

