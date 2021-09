Bollène La cigalière,Bollène Bollène, Vaucluse Concert de Philharmonie La cigalière,Bollène Bollène Catégories d’évènement: Bollène

Vaucluse

Concert de Philharmonie La cigalière,Bollène, 18 septembre 2021, Bollène. Concert de Philharmonie

La cigalière, Bollène, le samedi 18 septembre à 18:00 Avec pass sanitaire

La Cigalière vous accueille pour un concert gratuit avec “Les Philarmonistes des Pays de Vaucluse” avec un programme autour des danses du monde. La cigalière,Bollène bollène Bollène La Planchette Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bollène, Vaucluse Autres Lieu La cigalière,Bollène Adresse bollène Ville Bollène lieuville La cigalière,Bollène Bollène