Concert de Peter Harper au 180 Sainte-Bazeille, 3 juin 2022

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

2022-06-03

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

12 12 EUR De retour en Europe pour la sortie de son 3e album, le plus jeune frère de Ben Harper sera sur la scène du 180.

Peter Harper charme son auditoire avec sa voix chaude, sa guitare ténor acoustique, son ukulélé et son humanité.

Les 3 frères ont grandi au milieu des banjos et autres instruments du fameux Folk Music Center, fondé par leurs grands-parents maternels en Californie à la fin des années 50. Bien sûr, tout le monde connaît l’aîné, Ben, devenu illustre chanteur et musicien. Il y aussi Joël, poète et écrivain. Et puis il y a PETER, qui depuis plus de vingt ans a choisi l’art de la sculpture pour exprimer sa créativité mais il n’a jamais tourné le dos à son amour pour la musique. À voir absolument sur scène.

Ouverture de la #terrasse à 19h – Concert à 20h30.

Bar et restauration – Info : 06 28 33 54 10

Réservation : 06 28 33 54 10.

+33 6 28 33 54 10

Le 180

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

