Concert de Peter Butler et Jean-Luc Roumier Café-poème Livraisemblable Douarnenez, dimanche 25 février 2024.

Ce duo d’artistes dynamiques et expérimentés vous propose un avant goût de leur album (CD & streaming) “Croonin’ At The Moon ”. Compositions originales, balades et autant de swing que les danseurs désirent !

Au chant comme à la contrebasse Peter Butler est reconnu pour son sens de la mélodie et son ‘swing’ contagieux. Il a sorti en France 13 CD et a connu du succès sur de nombreuses scènes en Europe, des grands festivals aux cabarets intimes. Peter leur apporte la douceur et l’agilité de sa voix timbrée aux influences soul, blues et gospel. Quant à ses compositions personnelles, on dirait des nouveaux standards ! , elles ont été enregistrées par des artistes de renommé des deux côtés de la Manche.

Jean-Luc Roumier collabore régulièrement avec des chanteuses de jazz car son approche harmonique de la guitare convient parfaitement à l’accompagnement du chant. Jean-Luc a travaillé avec des pointures du jazz international comme Jacky Terrasson, Alain Jean- Marie, George Brown, Archie Shepp, Eric Barret, Peter King, Larry Browne et Didier Lockwood… Le jeu de ce musicien discret mais virtuose se traduit par une richesse harmonique, un talent d’accompagnateur et une finesse d’improvisation qui le font apprécier des musiciens comme des critiques.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 18:00:00

fin : 2024-02-25

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

