Église Saint-Vivien, le vendredi 22 juillet à 22:30

Après avoir parcouru le monde à la découverte des orgues historiques, Arnaud de Pasquale nous propose un florilège de l’école de clavier des Royaumes de Naples et de Sicile. Une véritable incursion en terre inconnue et dans un répertoire inouï. Perrine Devillers, soprano Arnaud de Pasquale, orgue Sarah Dubus, cornet à bouquin Jérôme van Waerbeke, violon François Guerrier, clavecin

De 15 à 20 € selon placements

« Voyage musical au Royaume de Sicile »

2022-07-22T22:30:00 2022-07-22T23:30:00

